مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: امسال هوای اهواز بیش از ۳ ماه آلوده بوده و فقط یک روز «پاک» از اول سال تاکنون ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با اشاره به تداوم آلودگی هوا اظهار کرد: با توجه به پایداری هوا، همچنان شاهد آلودگی در خوزستان هستیم.

وی افزود: همچنان سوزاندن مزارع کشاورزی، تشدید غلظت آلاینده‌های صنعتی و تردد خودرو‌های درون‌شهری و سکون هوا، عوامل اصلی تشدید آلودگی در این روز‌ها هستند.

اشرفی با بیان اینکه امسال هوای اهواز بیش از سه ماه آلوده بوده است، بیان داشت: از ابتدای امسال تا روز گذشته ۲۵ آذر، اهواز تنها یک روز هوای «پاک» داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: همچنین در این مدت اهواز ۴۰ روز قابل قبول داشته است.

وی می‌گوید: از ابتدای امسال تا دیروز، اهواز در ۱۲۲ روز هوای «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۹۹ روز «ناسالم»، ۵ روز هوای «بسیار ناسالم» و یک روز «خطرناک» تجربه کرده است.