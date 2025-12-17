پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: طرحهای عمرانی بهسازی در ۱۷ بندر ماهیگیری کشور با هدف ارتقای زیرساختها، افزایش ایمنی و بهبود خدماترسانی به جامعه صیادی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، محمد طاهری با اشاره به اجرای پروژههای عمرانی در بنادر صیادی کشور گفت: در راستای ارتقا و نوسازی زیرساختها، تجهیزات و امکانات بندری بهمنظور افزایش کارایی و ایمنی، ۱۷ پروژه عمرانی بهسازی در بنادر ماهیگیری کشور در دست اقدام است.
وی افزود: سازمان شیلات ایران بهعنوان نهاد متولی توسعه و مدیریت منابع آبزی کشور، برنامهریزی منسجمی را برای بهبود و توسعه بنادر صیادی با هدف پشتیبانی از فعالیتهای صید و آبزیپروری دنبال میکند.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران با بیان این که در حال حاضر ۷۰ بندر ماهیگیری فعال در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد، ۶۴ بندر صیادی و ۳۶ موجشکن شیلاتی تحت مالکیت سازمان شیلات ایران است که همگی فعال بوده و به صیادان و آبزیپروران خدمات ارائه میدهند.
طاهری با تأکید بر نقش راهبردی این بنادر در فعالیتهای شیلاتی کشور گفت: احداث و بهسازی بنادر ماهیگیری، با هدف افزایش ظرفیتهای عملیاتی، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات، بهصورت مستمر در دستور کار سازمان قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به اجرای پروژههای بهسازی در بنادر شمالی و جنوبی کشور گفت: این پروژهها گامی مؤثر در جهت نوسازی زیرساختهای بندری و ارتقای سطح ایمنی و بهرهوری در بنادر ماهیگیری کشور به شمار میرود.