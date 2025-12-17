مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: به دنبال ادامه بارشها و ایجاد خسارت به ۲۳۷ خانواده در استان، با همکاری ۵۵ گروه عملیاتی خدمات رسانی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده در بخش ویژه خبری ساعت ۱۴ و سی دقیقه مرکز خلیج فارس افزود: به خانوادههایی که منازل مسکونی آنها نیز آسیب دیده پتو، موکت و لباس گرم توزیع شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در این مدت ۹ خانواده در شهرستانهای قشم و میناب هم اسکان موقت و اضطرای شدند. حسن زاده گفت: با کمک نیروهای هلال احمر استان ۶۱ کمک رسانی، در جادهها صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید؛ آخرین وضعیت بارش در هرمزگان تا ساعت ۶ صبح ۲۶ آذر ۱۴۰۴ وی با اشاره به طغیان رودخانههای فصلی افزود: از ابتدای ورود سامانه بارشی به استان ۴۳ محور هم بسته شد که از این شمار اکنون ۲۸ راه فرعی بازگشایی شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: محورهای اصلی هرمزگان برای رفت وآمد شهروندان برقرار است. حسن زاده افزود: هم اکنون برق ۶۵ روستای شهرستان قشم بعلت خسارت به خطوط فشار قوی قطع است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با دستور استاندار هرمزگان و با همکاری شرکت توزیع و برق منطقهای هرمزگان، برق این مناطق تا ۵ ساعت دیگر وصل میشود. حسن زاده با اشاره به اینکه شرایط آب استان در حال پایدار است افزود: دو حادثه فرو نشست در چهار راه نخل ناخدا و کوی فرهنگیان بندرعباس هم رخ داده است که نیروهای امدادی در حال مرمت هستند. وی گفت: ۲۰۶ نقطه از شهرهای هرمزگان دچار آبگرفتگی شد که با کمک نیروهای هلال احمر و شهرداری تخلیه شده و تاکنون هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با دستور استاندار هرمزگان آرد نانوایان استان تامین شده است و برای عرضه نکردن نان هیچ عذری از آنان قابل قبول نیست. حسن زاده توصیه کرد شهروندان با ورود سامانه جدید بارشی از قرار گیری در کنار رودخانههای فصلی و روان آبها جلوگیری کنند. وی همچنین به رسوب گیری و کنترل آب پشت سدها اشاره کرد و گفت: شهروندان از قرار گیری کنار سدها هم خودداری کنند.