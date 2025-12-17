به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده در بخش ویژه خبری ساعت ۱۴ و سی دقیقه مرکز خلیج فارس افزود: به خانواده‌هایی که منازل مسکونی آنها نیز آسیب دیده پتو، موکت و لباس گرم توزیع شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: در این مدت ۹ خانواده در شهرستان‌های قشم و میناب هم اسکان موقت و اضطرای شدند.

حسن زاده گفت: با کمک نیرو‌های هلال احمر استان ۶۱ کمک رسانی، در جاده‌ها صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید؛ آخرین وضعیت بارش در هرمزگان تا ساعت ۶ صبح ۲۶ آذر ۱۴۰۴

وی با اشاره به طغیان رودخانه‌های فصلی افزود: از ابتدای ورود سامانه بارشی به استان ۴۳ محور هم بسته شد که از این شمار اکنون ۲۸ راه فرعی بازگشایی شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: محور‌های اصلی هرمزگان برای رفت وآمد شهروندان برقرار است.

حسن زاده افزود: هم اکنون برق ۶۵ روستای شهرستان قشم بعلت خسارت به خطوط فشار قوی قطع است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با دستور استاندار هرمزگان و با همکاری شرکت توزیع و برق منطقه‌ای هرمزگان، برق این مناطق تا ۵ ساعت دیگر وصل می‌شود.

حسن زاده با اشاره به اینکه شرایط آب استان در حال پایدار است افزود: دو حادثه فرو نشست در چهار راه نخل ناخدا و کوی فرهنگیان بندرعباس هم رخ داده است که نیرو‌های امدادی در حال مرمت هستند.

وی گفت: ۲۰۶ نقطه از شهر‌های هرمزگان دچار آبگرفتگی شد که با کمک نیرو‌های هلال احمر و شهرداری تخلیه شده و تاکنون هیچ گونه خسارتی گزارش نشده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: با دستور استاندار هرمزگان آرد نانوایان استان تامین شده است و برای عرضه نکردن نان هیچ عذری از آنان قابل قبول نیست.

حسن زاده توصیه کرد شهروندان با ورود سامانه جدید بارشی از قرار گیری در کنار رودخانه‌های فصلی و روان آب‌ها جلوگیری کنند.

وی همچنین به رسوب گیری و کنترل آب پشت سد‌ها اشاره کرد و گفت: شهروندان از قرار گیری کنار سد‌ها هم خودداری کنند.