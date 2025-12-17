پخش زنده
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران از جمعآوری و انتقال بیش از هفت تن پسماند ویژه صنعتی از واحدهای تولیدی این شهرستان به مراکز مجاز امحاء خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهره عبادتی با اعلام این خبر گفت: در آذرماه سالجاری، بیش از هفت تن سرباره صنعتی از چند واحد تولیدی در سطح شهرستان تهران جمع آوری و پس از بسته بندی اصولی، به مراکز دارای مجوز رسمی منتقل شد.
وی افزود: عملیات جمع آوری و انتقال این پسماندهای ویژه با نظارت مستقیم کارشناسان این اداره انجام گرفت تا از رعایت کامل ضوابط زیست محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی احتمالی اطمینان حاصل شود.
عبادتی با تأکید بر اینکه تحویل پسماندهای صنعتی به مراکز مجاز یک الزام قانونی است، تصریح کرد: مدیریت صحیح این پسماندها نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و بهینه سازی فرآیندهای بازیافت دارد.
معاون مدیرکل و رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر مراحل جمع آوری، حمل و نقل و امحاء یا بازیافت پسماندهای صنعتی به صورت جدی در دستور کار این اداره قرار دارد و با واحدهایی که الزامات زیست محیطی را رعایت نکنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.