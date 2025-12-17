پخش زنده
امروز: -
در بارندگی اخیر هزار و ۲۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان به صورت کامل آبگیری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و مرکز خلیج فارس، معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: این سازهها نقش مؤثری در کنترل روانآبها و کاهش خسارات سیل دارند.
مجید پوربلیغی افزود: این اقدامات باعث کاهش ۳۳ درصدی خسارات مادی و معنوی ناشی از سیلاب، افزایش زمان تمرکز سیل تا ۱۸ دقیقه، حفاظت از خاک، افزایش دبی چشمهها و قنوات و همچنین تقویت و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی در سطح استان شده است.
بیشتر بخوانید: هشدار سرمازدگی محصولات کشاورزی پس از بارشها در هرمزگان
وی گفت: تاکنون بیش از هشت هزار سازه آبخیزداری در قالب بندهای کوتاه با ارتفاع یک تا پنج متر در سراسر استان ساخته شده که این سازهها با مشارکت دولت، خیرین و مردم محلی اجرا شده و نقش مهمی در مهار سیلاب و حفاظت از منابع پایه ایفا میکنند.