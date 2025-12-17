مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی از شنبه ۲۹ آذرماه اجرا می‌شود و اعتبار این مرحله به دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این مرحله به هر نفر از مشمولان ۳۵۰ هزار تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد. این اعتبار به‌صورت الکترونیکی شارژ شده و خانوارهای مشمول می‌توانند از آن برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی تعیین‌شده استفاده کنند.

یعقوب اندایش افزود: امکان استفاده از کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد در سراسر کشور فراهم شده است. این فروشگاه‌ها شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های محلی هستند تا دسترسی خانوارها در شهرها و روستاها به کالاهای اساسی تسهیل شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها، تقویت قدرت خرید و کاهش فشار هزینه‌های کالاهای ضروری به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس دهک‌بندی درآمدی در حال اجراست. مسئولان اعلام کرده‌اند پرداخت‌ها در مراحل بعدی نیز ادامه خواهد داشت و اطلاع‌رسانی‌های لازم درباره جزئیات هر مرحله از طریق مراجع رسمی انجام می‌شود.