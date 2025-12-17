نماینده مستقل مجلس انگلیس درباره خطر جانی حامیان فلسطین که بدون محاکمه در زندانند و مدتی است دست به اعتصاب غذا زده‌اند ابراز نگرانی کرد و از دولت خواست این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس انگلیس در نشست امروز دولت و مجلس خطاب به نخست وزیر انگلیس گفت: دیروز وزیر دادگستری از ملاقات با وکلای شماری از زندانیان که اعتصاب غذا کرده‌اند طفره رفت. وی افزود: این افراد جزو زندانیانی‌اند که بدون محاکمه زندانی شده‌اند.

اکنون شماری از آنان به علت مشکلات جسمانی به بیمارستان منتقل شده‌اند و بسیاری از مردم از نقض قوانین زندان به ویژه درباره این اعتصابیون نگرانند آیا نخست وزیر از وزارت دادگستری خواهد خواست با نمایندگان این اعتصابیپون ملاقات و درباره نقض قونین زندانی کردن افراد با آنان گفت‌و‌گو کند؟

کایر استارمر نخست وزیر انگلیس در پاسخ گفت: درباره نظر ایشان که نگران اعتصاب غذای زندانیان است باید بگویم که ما همه مقررات مربط به اعتصاب غذای زندانیان را رعایت می‌کنیم.

دولت انگلیس گروه اقدام برای فلسطین را تروریستی اعلام کرده است و هر کس از این گروه نیز حمایت کند به جرم حمایت از تروریست بازداشت و مجازات می‌شود.

بر اساس گزارش‌های نهاد‌های مدنی تا کنون بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین که در تجمعات کاملا مسالمت آمیز هفته‌های گذشته با در دست داشتن تابلویی که روی آن نوشته شده بود «من با نسل کشی مخالفم و من از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم». دستگیر و برای مجازات راهی دادگاه‌ها شده‌اند.