در بارندگی سه روز گذشته به سه هزار و ۷۰۰ هرمزگانی آسیب دیده از بارندگی امداد رسانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: در این مدت ۳۱ دستگاه چادر، ۱۲۰ تخته پتو و موکت، ۸۲ بسته مواد غذایی اضطراری و چهار هزار کیلوگرم نایلون پوششی بین آسیب دیدگان استان توزیع شد.

سلحشور تخلیه آب منازل، جست‌و‌جو فرد مفقود شده و توزیع اقلام امدادی بین آسیب دیدگان را ازجمله اقدامات جمعیت هلال احمر هرمزگان اعلام کرد.