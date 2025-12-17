به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجید فرهادی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰ عملیات امدادرسانی در نقاط مختلف جزیره صورت گرفته است.

وی از مردم و مسافران خواست از تردد‌های غیرضروری، حضور در مسیر‌های سیلابی، سواحل و فعالیت‌های دریایی به‌ویژه شناور‌های سبک خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

فرهادی افزود: همه ظرفیت‌های امدادی سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه‌های خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل قرار دارند و در صورت نیاز، اسکان اضطراری از طریق ۱۳ سوله ورزشی پیش‌بینی‌شده صورت می‌گیرد.