فرمانده ستاد بحران سازمان منطقه آزاد قشم از آمادگی ۱۳ سوله ورزشی در سطح جزیره برای اسکان اضطراری شهروندان و مسافران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مجید فرهادی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰ عملیات امدادرسانی در نقاط مختلف جزیره صورت گرفته است.
وی از مردم و مسافران خواست از ترددهای غیرضروری، حضور در مسیرهای سیلابی، سواحل و فعالیتهای دریایی بهویژه شناورهای سبک خودداری کرده و نکات ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
فرهادی افزود: همه ظرفیتهای امدادی سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاههای خدماترسان در آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت نیاز، اسکان اضطراری از طریق ۱۳ سوله ورزشی پیشبینیشده صورت میگیرد.