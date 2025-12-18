به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در شهرستان نطنز تخلف گرانفروشی و اصرار بر تخلف مشاهده شد.

علی اکبر مختاری افزود: در بازرسی انجام شده تکرار تخلف فروش نان به بیش از قیمت مصوب اعلام شده از سوی متصدی یک نانوایی با اعلام نظر کارشتاسان ضابط تایید و برای رئیس شعبه تعزیرات محرز و دستور مهروموم به همراه نصب پلاکارد معرفی واحد متخلف متخلف به همشهریان اجرا شد.

وی گفت: همچنین متصدی متخلف نیز به ۲۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و در اجرای قانون و الزامات آن در رعایت کردن، تعزیرات حکومتی فرقی بین صاحبان صنوف قائل نبوده و از اعضای هیات رئیسه و موثر در اتحادیه ها بیشتر انتظار رعایت قیمت ها را دارد و اجحاف در حق مردم قابل بخشش نیست.