پخش زنده
امروز: -
جزیره لاوان با ۱۵۱ میلیمتر بیشترین بارش را در این سامانه به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این سامانه بارشی بندرخمیر ۱۴۵، میناب ۱۲۷، رودان ۱۲۲، بندرعباس ۱۱۷، پارسیان ۱۰۱، بستک ۹۶، قشم ۹۵، بندرلنگه ۸۳، حاجی آباد ۵۷، جزیره سیری ۱۴ و بشاگرد ۸ میلیمتری باران باریده است.
بیشتر بخوانید: آبگیری بیش از هزار سازه آبخیزداری در هرمزگان
مجتبی حمزه نژاد افزود: ظهر پنجشنبه ۲۷ آذر موج سوم بارشی استان را تحت تاثیر قرار میدهد و این موج بارشی تا روز شنبه ۲۹ آذر سبب بارشهای قابل ملاحظهای در استان خواهد شد.