استاندار هرمزگان با تأکید بر اینکه همه باید برای موج سوم بارندگیها در استان آمادگی داشته باشند، گفت: تلاش برای پایداری برق جزیره قشم ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم چهارشنبه شب به ریاست محمد آشوری استاندار هرمزگان و با حضور اعضای شورای تامین و ستاد مدیریت بحران این شهرستان برگزار شد.
محمد آشوری با اشاره به شاخصهای شرایط اضطرار به وجود آمده در هرمزگان، گفت: کار جمعی اعضای ستاد بحران قشم موجب شد که خسارت کمتری به مردم وارد شود و عملکردها بر اساس پروتکلهای ستاد بحران بود.
وی با اشاره به اینکه همه باید خود را برای موج سوم بارندگیها آماده کنند، گفت: در شرق استان رصد میدانی در حال انجام است و تمهیداتی برای پایداری وضعیت سد استقلال میناب اندیشیده شده است و در غرب و مرکز استان هرمزگان نیز امور به صورت دقیق راهبری میشود.
استاندار هرمزگان با اشاره به علت قطعی برق در جزیره قشم، گفت: این مشکل بر اثر برخورد سازهای سنگین (سقف فلزی) با یکی از دکلهای شبکه انتقال برق فشار قوی جزیره قشم رخ داده بود و از این بابت باید عاملین قصور در این حادثه پاسخگو باشند و موضوعات حقوقی خسارت وارد شده به شبکه از طریق قانونی دنبال شود؛ ضمن اینکه مسئولان در تلاش هستند تا پایداری شبکه برق جزیره قشم را به حداکثر برسانند.
آشوری همچنین بر مدیریت صحیح فضای روانی جامعه تاکید کرد و افزود: باید تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم اندیشیده شود و با توجه به اینکه مشکلاتی در تأمین نان مردم به دلیل قطعی برق وجود داشته است؛ تصمیم گرفته شد از ظرفیت شهرستانهای همجوار و مرکز استان برای تأمین نان جزیره استفاده شود.
استاندار هرمزگان گفت: وضعیت نظم و امنیت و ذخایر کالاهای اساسی در جزیره قشم نیز پایدار است و مشکل خاصی وجود ندارد.
وی بر لزوم آسیب شناسی دقیق مشکلات و نارساییها تأکید کرد و گفت: باید قدرت داشته باشیم که در پسا بحران خود را در معرض ارزیابی قرار دهیم و تحلیل دقیق وضعیت حین بحران را انجام دهیم و در دوره پسا بحران با نظرات کارشناسی برای رفع نواقص یا اصلاح روشها تلاش کنیم.
بارندگی ها در هرمزگان از ابتدای هفته آغاز شده و فردا موج سوم بارش ها در استان پیش بینی شده است که تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و برای این موج نیز هشدار قرمز هواشناسی صادر شده است.