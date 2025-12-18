پخش زنده
دو نماینده ایران در مسابقات چلنج بینالمللی بدمینتون آستانه قزاقستان مقابل حریفان به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات چلنج بینالمللی بدمینتون آستانه قزاقستان ۲۰۲۵ با حضور بازیکنان مطرح و دارای رنکینگهای بالای جهانی آغاز شده و نمایندگان ایران در روزهای ابتدایی این رقابتها نتایج متفاوتی را به ثبت رساندند.
در بخش انفرادی مردان، نیما رستمپور در نخستین دیدار خود مقابل نماینده اسلواکی با نتایج ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۱۷ به پیروزی رسید و در ادامه مقابل نماینده امارات با نتایج ۲۱ بر ۹، ۲۲ بر ۲۰ و ۲۲ بر ۲۰ پیروز شد و جواز حضور در جدول اصلی مسابقات را کسب کرد.
در بخش انفرادی بانوان، پریا اسکندری در دیدار مقابل نماینده کشور میزبان، قزاقستان، با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی رسید و زهرا رباطی دیگر نماینده ایران در دیدار مقابل نماینده فرانسه با نتایج ۲۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۹ شکست خورد.
در بخش دونفره بانوان نیز تیم مبینا ندایی و زهرا رباطی مقابل نمایندگان هند با نتایج ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ مغلوب شدند.
مسابقات چلنج بینالمللی بدمینتون ۲۰۲۵ آستانه قزاقستان از ۲۶ تا ۳۰ آذرماه پیگیری میشود و تیم ملی ایران در این رقابتها با ترکیب پریا اسکندری، مبینا ندائی، زهرا رباطی، نیما رستمپور و علی حیاتی در این رقابتها حضور دارد.