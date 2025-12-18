پخش زنده
امروز: -
با فعالیت دومین سامانه بارشی در هرمزگان از سه شنبه ۲۵ آذر، تاکنون بارش ۱۶۸ میلیمتر باران در جزیره قشم ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت در لاوان ۱۵۱ و شش دهم، میناب ۱۴۵ و هشت دهم، بندرخمیر ۱۴۵، رودان ۱۲۲، پارسیان ۱۱۲، بستک ۹۵ و هشت دهم، بندرلنگه ۸۲ و هفت دهم، حاجی آباد ۵۶ و هشت دهم و جاسک ۴۸ و نیم میلیمتر باران باریده است.
حمزه نژاد افزود: از امروز تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج قوی بارشی سوم در جنوب کشور و هرمزگان فعال میشود و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.
بیشتربخوانید: مسدود شدن رودخانه شریفی جاسک