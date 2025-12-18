پخش زنده
با تلاش نیروهای امدادی استان، در شبانه روز گذشته به ۱۰۰ نفر در راه مانده در جادههای استان اسکان اضطراری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هم باتلاش گروههای امدادی استان به بیش از ۷۰ خودرو در محورهای برفگیر و اسکان اضطراری و ۱۰۰ نفر در اماکن پیش بینی شده در محورها و مناطق برفگیر امدادرسانی شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ماندگاری توده هوای سرد با کاهش ۸ تا ۱۲درجه سانتیگراد از بعدازظهر جمعه تا دوشنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان بخصوص شمال، شمال غرب، جنوب و مرکز ادامه دارد.
منصور شیشهفروش افزود: مدیریت بحران استان به دستگاههای امدادی و خدماترسان جهت ارائه خدمات امدادی در پی صدور هشدار سطح نارنجی بارشهای باران و برف اعلام آمادهباش داد.
وی افزود: فعالیت سامانه بارشی سرد از سمت غرب و جنوب همراه با بارش برفوباران، کولاک، وزش تندبادهای لحظهای و پدیده مه از امروز تا پایان وقت روز جمعه تداوم دارد.
شیشهفروش همچنین بر تقویت نیروهای عملیاتی و تجهیزات امداد زمستانی و برفروبی در اداره راهداری، شهرداریها، پلیسراه، جمعیت هلالاحمر، شرکتهای آزادراه، اورژانس، شرکتهای گاز، آب و فاضلاب و دهیاران و آمادگی ستاد مدیریت بحران فرمانداریها تأکید کرد.
وی گفت: محورها و معابر شهری و روستایی به ویژه در مناطق کاشان و آران و بیدگل، اردستان، نایین، نطنز، شاهینشهر و میمه مورچهخورت، برخوار، اصفهان، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان لغزنده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر لزوم استقرار تجهیزات برفروبی، آماده بکار بودن ماشینآلات، دپوی نمک و شن در معابر شهری و روستایی و جادهها راهدارخانهها، پایگاههای امدادی شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: لغزندگی جادههای شهری و روستایی و جریان رواناب و سیلابهای محلی در مناطق شرق و مرکزی پیشبینی میشود.
منصور شیشه فروش بر تقویت امکانات امداد سیل و برفروبی و گروههای عملیاتی هلالاحمر در جادهها با تامین اقلام ضروری و پیشبینی ظرفیتهای اسکان اضطراری برای مسافران و لزوم رعایت اصول ایمنی تردد در محورهای جادهای تقویت تجهیزات امداد زمستانی و زنجیرچرخ در خودروهای سبکوسنگین با نظارت پلیسراه و راهداری تأکید کرد.
وی با تأکید بر پرهیزکردن از صعود به ارتفاعات و فعالیتهای تفریحی در طبیعت گفت: پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای جادهای و کوهستانی و برفگیر از جمله گردنههای زنجیرگاه انارک، گردنه نیه نطنز و سایتهای گردشگری توصیه میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: ۷۲۰ تیم امدادی و خدماترسان ثابت و سیار در مناطق در معرض خطر، محورهای جادهای روستایی و شهری، پایگاهها، راهدارخانهها به همراه تجهیزات و ماشینآلات در ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار اورژانس ۴۴ راهدارخانه ۴۶ پایگاه امداد جادهای هلالاحمر و نیز پاسگاههای پلیسراه و واحدهای خدمات شهری و آتشنشانی ۱۱۴ شهرداری استقرار یافتند.
شیشهفروش ادامه داد: تلفنهای امدادی ۱۴۱ برای اطلاعرسانی از وضعیت راهها، ۱۱۲ هلالاحمر، ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۵ آتشنشانی، شهرداریها، ۱۹۴ امداد گاز، ۱۲۲ امداد آب و فاضلاب، ۱۲۱ امداد برق و ۱۱۰ نیروی انتظامی بهصورت شبانهروز پاسخگوی امدادخواهی مسافران هستند.