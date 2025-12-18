به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هم باتلاش گروه‌های امدادی استان به بیش از ۷۰ خودرو در محور‌های برف‌گیر و اسکان اضطراری و ۱۰۰ نفر در اماکن پیش بینی شده در محور‌ها و مناطق برف‌گیر امدادرسانی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ماندگاری توده هوای سرد با کاهش ۸ تا ۱۲درجه سانتی‌گراد از بعدازظهر جمعه تا دوشنبه هفته آینده در تمامی مناطق استان بخصوص شمال، شمال غرب، جنوب و مرکز ادامه دارد.

منصور شیشه‌فروش افزود: مدیریت بحران استان به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان جهت ارائه خدمات امدادی در پی صدور هشدار سطح نارنجی بارش‌های باران و برف اعلام آماده‌باش داد.

وی افزود: فعالیت سامانه بارشی سرد از سمت غرب و جنوب همراه با بارش برف‌وباران، کولاک، وزش تندباد‌های لحظه‌ای و پدیده مه از امروز تا پایان وقت روز جمعه تداوم دارد.

شیشه‌فروش همچنین بر تقویت نیرو‌های عملیاتی و تجهیزات امداد زمستانی و برف‌روبی در اداره راهداری، شهرداری‌ها، پلیس‌راه، جمعیت هلال‌احمر، شرکت‌های آزادراه، اورژانس، شرکت‌های گاز، آب و فاضلاب و دهیاران و آمادگی ستاد مدیریت بحران فرمانداری‌ها تأکید کرد.

وی گفت: محور‌ها و معابر شهری و روستایی به ویژه در مناطق کاشان و آران و بیدگل، اردستان، نایین، نطنز، شاهین‌شهر و میمه مورچه‌خورت، برخوار، اصفهان، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان لغزنده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر لزوم استقرار تجهیزات برف‌روبی، آماده بکار بودن ماشین‌آلات، دپوی نمک و شن در معابر شهری و روستایی و جاده‌ها راهدارخانه‌ها، پایگاه‌های امدادی شهری و روستایی تأکید کرد و گفت: لغزندگی جاده‌های شهری و روستایی و جریان رواناب و سیلاب‌های محلی در مناطق شرق و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

منصور شیشه فروش بر تقویت امکانات امداد سیل و برف‌روبی و گروه‌های عملیاتی هلال‌احمر در جاده‌ها با تامین اقلام ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های اسکان اضطراری برای مسافران و لزوم رعایت اصول ایمنی تردد در محور‌های جاده‌ای تقویت تجهیزات امداد زمستانی و زنجیرچرخ در خودرو‌های سبک‌وسنگین با نظارت پلیس‌راه و راهداری تأکید کرد.

وی با تأکید بر پرهیزکردن از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های تفریحی در طبیعت گفت: پرهیز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های جاده‌ای و کوهستانی و برف‌گیر از جمله گردنه‌های زنجیرگاه انارک، گردنه نیه نطنز و سایت‌های گردشگری توصیه می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: ۷۲۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان ثابت و سیار در مناطق در معرض خطر، محور‌های جاده‌ای روستایی و شهری، پایگاه‌ها، راهدارخانه‌ها به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات در ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار اورژانس ۴۴ راهدارخانه ۴۶ پایگاه امداد جاده‌ای هلال‌احمر و نیز پاسگاه‌های پلیس‌راه و واحد‌های خدمات شهری و آتش‌نشانی ۱۱۴ شهرداری استقرار یافتند.

شیشه‌فروش ادامه داد: تلفن‌های امدادی ۱۴۱ برای اطلاع‌رسانی از وضعیت راه‌ها، ۱۱۲ هلال‌احمر، ۱۱۵ اورژانس، ۱۲۵ آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، ۱۹۴ امداد گاز، ۱۲۲ امداد آب و فاضلاب، ۱۲۱ امداد برق و ۱۱۰ نیروی انتظامی به‌صورت شبانه‌روز پاسخگوی امدادخواهی مسافران هستند.