نماینده ولیفقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت هدایتمند بودن برنامههای فرهنگی گفت: سیاستگذاری در این حوزه باید بر مبنای ارزشگذاری صحیح، توجه به آثار اجتماعی و تقویت باورهای دینی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در ششمین نشست شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری افزود: هر چند برخی برنامهها با جنبه فقط سرگرمی میتوانند به ایجاد نشاط اجتماعی کمک کنند، اما در مقایسه با برنامههایی که ریشه در باورها، اعتقادات و ارزشهای واجب دینی دارند، ممکن است از اثرگذاری کمتری برخوردار باشند؛ از این رو لازم است این ملاحظهها در تدوین سیاستها و برنامههای فرهنگی لحاظ شود.
وی گفت: تشکیل هر چه سریعتر دبیرخانه روز چهارمحال و بختیاری میتواند نقش مهمی در انسجامبخشی به برنامهها ایفا کند و بسیاری از دیدگاهها، نظرات و پیشنهادها در جلسهها این دبیرخانه قابل بررسی و برنامهریزی است.
امام جمعه شهرکرد افزود: حتی موضوعاتی مانند نحوه هزینهکرد اعتبارات، مشارکت گروهها و دستگاههای مختلف و شکل اجرای برنامهها میتواند در این دبیرخانه بهصورت کارشناسی مورد بحث قرار گیرد.
فاطمی گفت: همچنین با نظرخواهی از صاحبنظران و دعوت از شخصیتهای فرهنگی و علمی برای مشاوره، میتوان به نتایج مطلوب و برنامههایی سازنده و مایه افتخار دست یافت.
وی افزود: توجه به ریشههای معنوی انقلاب، موضوع بیعت با رهبر معظم انقلاب، باید بهعنوان محور الهامبخش برنامههای روز چهارمحال و بختیاری مدنظر قرار گیرد تا این مسیر، الگوی مناسبی برای فعالیتهای فرهنگی باشد.
فاطمی گفت: انتظار میرود با همافزایی دستگاهها و برنامهریزی منسجم، برنامههای روز چهارمحال و بختیاری برای استان سازنده و افتخارآفرین باشد.