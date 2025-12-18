به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس اداره حفاظت محیط زیست بن از رفع تصرف پنج هزار و ۷۵۶ متر مربع از اراضی ملی در منطقه حفاظت شده شیدا در این شهرستان خبر داد.

بهمن رییسی افزود: این اراضی که تغییر کاربری داده شده بود با پیگیری اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان و دستور مقام قضایی رفع تصرف و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

وی گفت: اراضی ملی جزو انفال و حقوق عامه مردم است و برخورد با متجاوزان از اولویت‌های حفاظت محیط‌زیست استان قرار دارد و با تلاش و کنترل شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط‌زیست از عرصه‌های طبیعی به شدت حفاظت و حراست می‌شود.

رییسی با اشاره به اهمیت تعامل و مشارکت عمومی در امر حفاظت از عرصه‌های ملی افزود: مردم به خصوص ساکنان حاشیه مناطق حفاظت‌شده به منظور جلوگیری از تصرف و تخریب غیرقانونی اراضی ملی و حفظ این میراث گران‌بها، که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است، ماموران یگان حفاظت محیط زیست را یاری کنند.