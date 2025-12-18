پخش زنده
در آستانه شب یلدا، طرح سنجش و ارزیابی ترازوهای سبک مورد استفاده در واحدهای صنفی با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این طرح با حضور بازرسان اداره کل استاندارد و در راستای اطمینان از صحت ابزارهای اندازه گیری در روزهای پر تقاضا به مرحله اجرا درآمد.
بازرسان اداره کل استاندارد با حضور در سطح شهر، تعدادی از ترازوهای مورد استفاده در واحدهای صنفی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
نتایج این بازرسیها نشان میدهد که انجام نظارتهای مستمر و دورهای بر ابزارهای اندازهگیری، بهویژه در مناسبتهایی مانند شب یلدا که حجم خرید شهروندان افزایش مییابد، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.