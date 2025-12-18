وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی دو حوزه پیشران در اقتصاد و صنعت فرهنگی هستند و باید ­برای رفع­ فاصله فرهنگی اجتماعی مسئولان با این دو حوزه تدبیری بیندیشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس صالحی­ در جلسه هیئت ­امنای بنیاد ملی پویانمایی گفت:­ جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه به دلیل سابقه تاریخی خود در حوزه پویانمایی (که از دهه ۴۰ شمسی آغاز شده و با تقریبا پیوستگی ادامه یافته) از موقعیتی مطلوب برخوردار است.

وی­ افزود: جایگاه جهانی پویانمایی ایران نیز قابل انکار نیست؛ چه در بازار‌های بین‌المللی (هرچند محدود) و چه بیش از آن در عرصه جشنواره‌ها و میزان شناخته‌شدگی آثار.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از سوی دیگر، منابع انسانی این حوزه (به‌لحاظ کمی و کیفی) به‌صورت پیوسته در حال رشد بوده و همه این موارد از مزیت‌های پویانمایی ایران به شمار می‌رود.

وی با تاکید براینکه از همان دوره‌های گذشته نیز­ تأکید می‌شد که مشکلات مهمی در این عرصه وجود دارد، افزود: یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها این است که جریان پویانمایی در ایران رشته تسبیح و حلقه اتصالی که بتواند مشکلات را حل کند و مسیر پیشبرد را برای رونق داخلی، حضور منطقه‌ای و جهانی، توازن‌سازی در بازار داخلی و حتی غلبه تولید داخلی بر آثار خارجی و ... را فراهم آورد، نداشت.

صالحی با بیان اینکه­ خوشبختانه دو اتفاق مهم و مثبت رخ داده که فرصت تازه‌ای را پیش روی پویانمایی کشور قرار داد، تصریح کرد: اتفاق نخست مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که با زحمات و پیگیری‌های دوستان در دولت قبل به نتیجه رسید و بستر مناسبی برای رفع خلأ موجود فراهم کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اتفاق دوم، حکمی بود که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شد؛ گرچه از منظر اهداف کمی انتقاد‌هایی به آن وارد است و­ تحقق برخی از ارقام پیش‌بینی‌شده دشوار به نظر می‌رسد، اما نفسِ درج چنین بندی به‌عنوان تدوین­ آیین‌نامه و هدف‌گذاری کمی فرصت ارزشمندی را برای این حوزه ایجاد می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:­ در دوره جدید با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های­ جدی مدیرعامل و هیئت مدیره جوان و کاربلد­ و تصمیمات اتخاذ شده، بنیاد پویانمایی با قوت به کار خود ادامه خواهد داد؛ به‌ویژه با هماهنگی و همکاری ­سازمان سینمایی و نقش‌آفرینی اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنا.