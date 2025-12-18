به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نوربخش داداشی گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، میانگین بارش تجمعی سال زراعی استان که پیش‌تر حدود ۶ میلی‌متر بود، در پی فعالیت سامانه‌های اخیر به نزدیک ۲۰ میلی‌متر رسید.

وی افزود: این افزایش نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت بارندگی در سطح استان و تأثیر مثبت سامانه‌های جوی اخیر بر منابع آبی و شرایط زراعی است.

داداشی گفت: هرچند میزان بارش‌ها هنوز با میانگین بلندمدت دوره آماری (حدود ۵۰ میلی‌متر) فاصله دارد، اما کارشناسان هواشناسی تأکید دارند که تداوم فعالیت سامانه‌های بارشی در هفته‌های آینده می‌تواند به کاهش این فاصله و بهبود شرایط کشاورزی و منابع طبیعی استان کمک کند.