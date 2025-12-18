پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: این استان همواره رتبههای برتر جابهجایی کالا و مسافر را به خود اختصاص داده و امسال نیز با ثبت رشد در بخشهای مختلف حملونقل و اجرای گسترده طرحهای راهداری، روند رو به توسعه این حوزه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به آغاز هفته حملونقل، این مناسبت را به رانندگان، انجمنهای صنفی، شرکتهای حملونقلی و همکاران حوزه راهداری تبریک گفت.
وی خوزستان را یکی از قطبهای حملونقل کشور دانست و افزود: این استان عمدتا همه ساله رتبه اول یا دوم حملونقل کالا و رتبههای چهارم و پنجم حملونقل مسافر در سطح کشور را به خود اختصاص میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان به آمارهای جزئی در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا امروز در بحث حملونقل کالا با ۳۸ میلیون تن جابهجایی کالا در قالب ۲ میلیون سفر مواجه هستیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: همچنین از این میزان، بیش از ۱۲ میلیون تن از مبدا پایانه بار بندر امام خمینی (ره) به عنوان بزرگترین تامینکننده کالاهای اساسی کشور، حمل شده است.
جولانژاد با اشاره به بخش حملونقل مسافر نیز تصریح کرد: در این حوزه نیز بیش از چهار میلیون و ۷۰۰ هزار مسافر در قالب ۵۵۶ سفر از مبادی خوزستان به اقصی نقاط کشور جابجا شدهاند که قریب به ۵۰ درصد آن در ایام اربعین حسینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مجموع حملونقل استان بین ۴۶ تا ۵۴ میلیون تن است، ابراز امیدواری کرد که با روند رو به رشد موجود، شاهد افزایش نرخ جابهجایی کالا باشیم تا چرخه حملونقل استان و کشور با شتاب بیشتری بچرخد و تاثیر مثبتی بر معیشت مردم داشته باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حوزه راهداری اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۵۰۰ کیلومتر انواع عملیات نگهداری شامل لکهگیری، روکش و درزگیری انجام شده و روکشهای حفاظتی نیز با شتاب قابل ملاحظهای در محورهای سطح استان در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بهزودی نیز عملیات اجرایی پروژههای لکهگیری و روکش عمدتا در محورهای شریانی استان آغاز میشود.
جولانژاد از رفع ۱۹ نقطه حادثهخیز خوزستان در سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: با وجود محدودیت منابع، به سرعت در راستای ایمنسازی و ارتقای سطح ایمنی تردد، تلاش هستیم تا وضعیت راهها به بهبود قابل قبولی برسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان، میزان تردد خودروها در سطح استان خوزستان از ابتدای امسال را ۲۵۲ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۳۷۰ تردد اعلام کرد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد دارد که نشان از ترافیک قابل ملاحظه و اهمیت استان دارد.
وی با اشاره به ساخت ۱۱۰ کیلومتر راه روستایی از ابتدای امسال، گفت: شاخص برخورداری راههای روستایی بالای ۲۰ خانوار از سال ۱۴۰۱ که به صورت جدی به وظایف این اداره کل منتقل شد، از ۸۴ درصد به ۹۱ درصد رسیده است؛ این در حالی است که میانگین کشوری در این شاخص ۸۶ درصد است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان به اقدامات هوشمندسازی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۷۰ سامانه هوشمند شامل ۱۴۴ سامانه ترددشمار، ۱۶۴ سامانه ثبت تخلف و کنترل سرعت، ۶۰ سامانه نظارتی و پنج سامانه میانگین سرعت در محورهای مواصلاتی استان نصب شده که نقش موثری در بهبود رفتارهای ترافیکی داشته است.
وی همچنین از وجود ۶۳ مجتمع خدمات رفاهی بینراهی در محورهای شریانی و پرترافیک استان خبر داد و گفت: این مجتمعها نقش موثری در کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی و ارائه تسهیلات به کاربران جادهها دارند.
جولانژاد با اشاره به مشکل سامانههای نوبتدهی پراکنده در استانهای مختلف، گفت: سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در تلاش است که یک سامانه یکپارچه را تدوین کند که به زودی عملیاتی خواهد شد؛ در صورت محقق شدن این موضوع، رضایتمندی رانندگان غیربومی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.