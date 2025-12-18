پخش زنده
نماینده مردم جنوب استان بوشهر همراه با نماینده وزیر جهاد کشاورزی در سفر به بردخون خسارتهای بارندگی اخیر به مزارع گوجه فرنگی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام موسی احمدی با حضور در مزارع کشاورزی بخش بردخون و بازدید میدانی؛ از نزدیک میزان خسارت تگرگ بامداد روز گذشته که به حدود ۵۰۰ هکتار از محصولات گوجهفرنگی کشاورزان آسیب وارد کرده است را بررسی کرد.
بردخون با سطح زیر کشت ۲ هزار و ۲۰۰ هکتاری گوجهفرنگی در سال زراعی جاری، یکی از قطبهای تولید گوجهفرنگی خارج از فصل کشور در شهرستان دیّر و استان بوشهر به شمار میرود.