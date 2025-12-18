بدنبال بارندگی‌های چند روز گذشته، سد استقلال میناب ۶۳ میلیون متر مکعب آبگیری شد و همچنان ورود آب از مناطق شرقی دریاچه این سد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره امور آب شهرستان میناب گفت: با توجه به ادامه بارندگی‌ها در مناطق بالادست، حجم آب ذخیره شده در این سد افزایش خواهد یافت.

مالک بهرام پور افزود: سد استقلال میناب با ظرفیت ۲۴۰ میلیون مترمکعب، یکی از منابع تامین کننده آب آشامیدنی در استان است.

در شهرستان میناب بدنبال فعالیت سامانه بارشی این هفته ۱۵۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

بارش‌ها در استان تا روز شنبه ادامه دارد.