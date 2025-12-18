به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان البرز با اعلام آغاز پویش «یلدای مهربانی» اظهار کرد: این پویش همزمان با سراسر کشور در استان البرز آغاز شده و با هدف تأمین بسته‌های یلدایی و کمک به خانواده‌های نیازمند و مددجویان کمیته امداد در حال اجراست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی برخی خانوار‌ها افزود: در شرایط کنونی، بخشی از خانواده‌های تحت حمایت ممکن است امکان تأمین مایحتاج شب یلدا را نداشته باشند و پویش یلدای مهربانی فرصتی است تا با مشارکت خیران، نیکوکاران، مراکز نیکوکاری و عموم مردم، بخشی از این دغدغه‌ها کاهش یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه هر بسته یلدایی شامل اقلام متناسب با این مناسبت است، گفت: اولویت بهره‌مندی از این بسته‌ها با خانواده‌هایی است که از نظر معیشتی در شرایط دشوارتری قرار دارند و توزیع کمک‌ها با محوریت مراکز نیکوکاری و شبکه‌های مردمی انجام می‌شود.

البرزی تأکید کرد: «یلدای مهربانی» تنها یک اقدام حمایتی نیست، بلکه جلوه‌ای از همدلی اجتماعی و مشارکت مردمی است که می‌تواند فضای امید، آرامش و نشاط را در میان خانواده‌های نیازمند تقویت کند.

وی از عموم مردم نیکوکار استان دعوت کرد تا با مشارکت در پویش «یلدای مهربانی»، در این اقدام خداپسندانه سهیم شوند و افزود: شهروندان می‌توانند برای مشارکت در این پویش، با ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ و کد دستوری #۰۲۶*۸۸۷۷*، کمک‌های خود را به‌صورت سریع، امن و شفاف به دست خانواده‌های نیازمند برسانند.