به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون دادگستری مازندران در بازدید آموزشی کارآموزان قضایی از زندان مرکزی ساری بر اهمیت رسیدگی به امور زندانیان و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل و مشکلات آنان توسط مقامات قضایی تاکید کرد و گفت: قضات جدیدالورود ستون‌های آینده دستگاه قضایی استان هستند و آموزش‌های نظری باید با مشاهده میدانی و درک واقعیت‌های اجرایی احکام، به ویژه در محیط‌هایی مانند زندان، تکمیل شود تا احکام صادره مبتنی بر شناخت کامل تبعات اجتماعی باشد.

سید ناصر احمدی لزوم رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی را کلید تحقق عدالت دانست و افزود: کارآموزان قضایی باید از ابتدا با این فرهنگ که سرعت همراه با دقت یک اصل غیرقابل اجتناب در رسیدگی به پرونده‌های قضایی است، آشنا شده و این مهم را مورد توجه قرار دهند.

معاون قضایی دادگستری مازندران ادامه داد: رسیدگی به امور زندانیان و شنیدن مشکلات و پیگیری مسائل قضایی و حقوقی آنان با رعایت کرامت انسانی، باید مورد توجه همه قضات در حوزه‌های قضایی استان باشد.





احمدی با اشاره به دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بر تلاش مستمر دستگاه قضایی استان برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در راستای سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه تأکید و خاطرنشان کرد: سیاست کلان قوه قضاییه، حرکت به سمت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری بوده که این امر نیازمند نگاه نوین قضات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زندانیان واجد شرایط و استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی قانونی در استان است.

در این بازدید، ۴۰ نفر از کارآموزان قضایی دوره سیزدهم دادگستری مازندران که در مراحل پایانی کارآموزی قرار دارند، از نزدیک با بخش‌های مختلف زندان، شرایط زندانیان و نیز روند اجرای احکام آشنا شدند و برخی درخواست‌ها و مشکلات مطرح شده از سوی زندانیان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.