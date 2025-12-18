پخش زنده
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش، گفت: پروازهای فرودگاه بینالمللی کیش بدون وقفه و براساس برنامه در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نصراله زمانی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه فرودگاهی منطقه آزاد کیش، گفت: بخشهای عملیاتی، فنی و ایمنی فرودگاه براساس وضعیت جوی در حالت آمادهباش قرار دارند و پایش مستمر باند پرواز، سطوح عملیاتی و تجهیزات ناوبری در لحظه انجام می شود.
او با تأکید بر هماهنگی واحدهای عملیاتی، شرکتهای هواپیمایی و نهادهای مرتبط، افزود: تمهیدات لازم بهگونهای پیشبینی شده که در شرایط جوی ناپایدار، خللی در روند خدمترسانی به مسافران ایجاد نشود و ایمنی پروازها در بالاترین سطح حفظ شود.
مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر احتمالی در برنامه پروازها، بر اساس تصمیمات کارشناسی و با اولویت ایمنی انجام می شود و اطلاعرسانی آن در کوتاهترین زمان از طریق مراجع رسمی انجام می شود.
نصراله زمانی، از مسافران خواست پیش از سفر به فرودگاه، برای آگاهی از آخرین وضعیت پروازها با مرکز اطلاعات پرواز به شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.