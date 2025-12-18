به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛همزمان با هفته فیلم و عکس آباده، نخستین فیلم ساخته شده با هوش مصنوعی با عنوان فیلم «ظهور دوم» ساخته غلامرضا حیدرپناه در انجمن سینمای جوان اکران شد.

این فیلم برگرفته از تصاویر اماکن تاریخی این شهر و بازآفرینی آنها با هوش مصنوعی و تاملی بر حافظه جمعی، امکان بازگشت تصویر و این پرسش که" آیا گذشته واقعاً مُرده است یا هر بار به آن نگاه می‌کنیم، دوباره متولد می‌شود" است.

نویسندگی، طراحی و اجرای هوش مصنوعی این فیلم را غلامرضا حیدرپناه بر عهده داشته است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.