به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مجتبی حمزه نژاد کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: این موج حدود ساعت بیست از غرب هرمزگان وارد می‌شود.

سعیده خوارزمی کارشناس هواشناسی هم گفت: بارش‌های موج سوم از دو موج قبلی شدیدتر است و پس از بارش در مناطق مرکزی استان، شرق هرمزگان را بارانی می‌کند.

مهرداد حسن زاده مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به دو موج بارشی زمین از آب باران اشباع شده و بارش‌های موج سوم موجب ایجاد روان آب می‌شود.

بر همین اساس سیلاب دو استان کرمان و فارس نیز وارد هرمزگان می‌شود و طغیان رودخانه‌ها را در پی دارد.

ستاد مدیریت بحران هرمزگان در اطلاعیه‌های پی در پی از هرمزگانی‌ها و مسافران استان خواسته دستکم از امشب تا روز شنبه در محدوده مسیل‌ها و رودخانه‌ها قرار نگیرند و هم در معابر درون شهری و هم در جاده‌های خروجی به سمت دیگر شهر‌ها و روستا‌ها تردد نکنند.

مسعود گرگیج معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز از کشاورزان و دامداران هرمزگانی خواست با توجه به ورود سامانه پر فشار هوای سرد پس از فعال شدن موج سوم بارشی برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از سرمازدگی تمهیدات لازم را به کار بگیرند.

موج نخست سامانه بارشی از شنبه این هفته وارد هرمزگان شد.

در موج دوم که شدیدتر بود، یک کودک ۹ ساله در بندرخمیر در رودخانه غرق شد و جان باخت.