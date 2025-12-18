پخش زنده
پس از ۳ روز بارش باران در جلگه و برف در کوهستانهای گیلان، هوای استان پایدار و آفتابی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بعد از ۳ روز بارانی و برفی در گیلان، آفتاب پاییزی در آخرین پنجشنبه پاییز دوباره به آسمان گیلان بازگشت.
محمد دادرس افزود: با خروج سامانه سرد و بارشی از صبح امروز، هوای گیلان دوباره آفتابی شد و هم اکنون هوای بسیاری از مناطق جلگهای آفتابی تا نیمه ابری است.
وی گفت: در ۳ روز گذشته بندر انزلی با ۱۳۲ میلیمتر باران، رکوردار بارشها در گیلان بود و جیرنده هم با یک میلی متر باران، کمترین سهم را از بارشها داشت.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: دریا هم از فردا آرام است و برای فعالیتهای صیادی و دریانوردی مناسب است.