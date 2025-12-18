پخش زنده
فرماندار قشم گفت: دو دریچه سد بالادست روستای طولای قشم باز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امیرتیموری علت این کار را مدیریت سامانه بارشی سوم و حجم ورودی سیلاب از این موج بارشی عنوان کرد.
وی گفت: به اهالی محله کامل آباد پایین دست این سد نیز اخطار داده شده و ۲۰ خانوار در سالنهای از قبل آماده شده اسکان داده شدهاند.
فرماندار قشم افزود: ۳۵ خانواده هنوز در این محله هستند که پلاستیک حفاظتی و مواد غذایی مورد نیاز در اخیارشان قرار داده شده است.
امیرتیموری گفت: وضعیت در کنترل است و باز کردن دریچههای سد با هماهنگی شهرداری و ستاد مدیریت بحران صورت گرفته است.