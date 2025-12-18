پخش زنده
فرایند رسمی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رییس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهرها را صادر کرد گفت: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آئین نامه اجرایی آن، فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از امروز پنجشنبه ۲۷ اذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
علی باقری افزود: براساس اعلام وزیر کشور، فرمانداران موظفند از فردا به مدت ۵ روز هیاتهای اجرایی شهرستانها را تشکیل دهند و معتمدان اصلی و ۵ نفر علی البدل را انتخاب کنند.
وی گفت: نام نویسی از داوطبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی انجام میشود.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.