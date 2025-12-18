به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، رییس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور، دستور شروع فرایند انتخابات شورای اسلامی شهر‌ها را صادر کرد گفت: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آئین نامه اجرایی آن، فرآیند‌های قانونی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور از امروز پنجشنبه ۲۷ اذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

علی باقری افزود: براساس اعلام وزیر کشور، فرمانداران موظفند از فردا به مدت ۵ روز هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها را تشکیل دهند و معتمدان اصلی و ۵ نفر علی البدل را انتخاب کنند.

وی گفت: نام نویسی از داوطبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی انجام می‌شود.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.