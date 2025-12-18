پخش زنده
همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالان اقتصادی، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، احمد انتظاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این همایش با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی و سلامت کار اظهار کرد: در مسیر تحقق هدفگذاری کاهش ۸ درصدی حوادث کار، تاکنون حوادث شغلی در استان ۲ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: با طراحی و راهاندازی سامانههای هوشمند بازرسی بومی، نظارتها هدفمندتر شده و کنترل آسیبها با دقت بیشتری انجام میشود.
انتظاری همچنین از کاهش ۲۰ درصدی مشکلات شرکتهای دارای معوقات مزدی خبر داد و گفت: تعداد واحدهای مشکلدار در حوزه کار و تولید در استان به ۲۱ شرکت کاهش یافته است.
در ادامه، عبدیان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین با بیان اینکه محور سرمایهگذاری در استان به بخش خصوصی واگذار شده است، گفت: در حوزه دیپلماسی اقتصادی، توافقاتی با کشور پاکستان انجام شده و سرمایهگذاران پاکستانی آمادگی خود را برای سرمایهگذاری در قزوین اعلام کردهاند.
وی افزود: میتوان از ظرفیت این کشور در توسعه صادرات و واردات بهرهبرداری کرد.
عبدیان با اشاره به چالشهای سرمایهگذاری خارجی تصریح کرد: ارز، مؤلفه اصلی سرمایهگذاری خارجی است و چندنرخی بودن آن مانعی جدی برای توسعه تولید، صادرات و واردات به شمار میرود. عبدیان همچنین رانت را یکی از موانع اصلی تولید دانست و گفت: در حوزههایی مانند واردات نهادههای دامی، حذف رانت میتواند زمینه توسعه صنعت و تجارت را فراهم کند.
مدیرعامل انجمن توانبخشی قزوین نیز در این همایش با اشاره به مشکلات مراکز توانبخشی استان گفت: تعرفههای فعلی این مراکز با هزینهها همخوانی ندارد و مراکز توانبخشی با بدهیهای سنگین مواجه هستند.
وی هشدار داد: در صورت عدم افزایش حداقل ۸۰ درصدی تعرفهها در سال آینده، بسیاری از مراکز توانبخشی با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
همچنین روحالله زارعی رئیس اتاق تعاون استان قزوین با بیان اینکه حدود هزار تعاونی فعال در استان وجود دارد، اظهار کرد: این تعاونیها با مشکلات جدی در حوزه تسهیلات مواجه هستند.
وی افزود: بانک تعاون بهعنوان بانک تخصصی، سقف تسهیلات پایینی دارد و پاسخگوی نیاز تعاونیها نیست.
زارعی تأکید کرد: با اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات، میتوان بخش قابل توجهی از تولید را در مناطق روستایی متمرکز کرد.
در ادامه، محمد اسدی رئیس کانون بازنشستگان کشور با اشاره به تأثیر تورم بر معیشت بازنشستگان گفت: با افزایش تورم، تراز مناسبی برای رفاه مردم در نظر گرفته نشده و بازنشستگان به دلیل درآمد ثابت، بیش از سایر اقشار آسیب میبینند.
وی خواستار تعریف سبد کالای مجزا برای بازنشستگان شد و از کمبود امکانات درمانی در مناطق کارگرنشین مهرگان و عدم تخصیص زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی گلایه کرد.