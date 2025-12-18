به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، آیین افتتاحیه نمایشگاه نقاشی و تصویرسازی میان‌نسلی با عنوان «یلدا در قاب نسل‌ها» ۲۶ آذرماه در محل نگارخانه آبانه شهرستان رفسنجان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرماندار رفسنجان، محمود حیدری رئیس اداره بهزیستی شهرستان، جمعی از هنرمندان بزرگسال(بالای ۶۰ سال)، کودک و نوجوان و علاقه‌مندان به هنر همراه بود، آثار متنوعی از هنرمندان در طیف‌های سنی مختلف به نمایش درآمد.

این نمایشگاه به همت موسسه فرهنگی و هنری ابریشم نگاه و نگارخانه آبانه و با همکاری کمیته فرهنگ و هنر شورای سالمندان و اداره بهزیستی و با شرکت بنیاد فرزانگان رفسنجان و مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی سالمندان شهیداکبری نژاد و آموزشگاه های هنری : آراه، بابونه، پرتقال، رنگ باران، ریحانه ، سپیدار، سرو، کویر، مداد رنگی، نگین هنر و مدارس: سما، شهید نیک نفس و آگاه و سپیدار برگزار گردید.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، تقویت ارتباط میان نسل‌ها از طریق زبان مشترک هنر و ارزش‌گذاری بر نگاه و تجربه نسل‌های مختلف در قالب اثر هنری عنوان شد.

آثار ارائه‌شده در قالب نقاشی و تصویرسازی، با محوریت موضوعات آیینی و فرهنگی مرتبط با شب چله (یلدا)، جلوه‌ای از همدلی، نوستالژی و پویایی فرهنگی جامعه را منعکس می‌کردند.

​«این نمایشگاه یک رویداد هنری ساده نیست؛ بلکه فرصتی است تا با حضور ده آموزشگاه ۱۱۰ اثر از دو نسل (کودکان، پدر بزرگها و مادر بزرگها)، به طور عملی در مسیر مقابله با تبعیض سنی (Ageism) که در بیانیه جهانی بهداشت مورد تأکید قرار گرفته، گام برداریم و سالمندان را در مقام انتقال‌دهنده فرهنگ و تجربه تثبیت کنیم.

​ این نوع فعالیت‌ها، الگویی برای تحقق طرح "کرامت سالمندی" است؛ مدلی که در آن تمامی بخش‌های اجتماعی و آموزشی (از جمله ۱۰ آموزشگاه هنری، ۴ مدرسه و همچنین بنیاد فرزانگان رفسنجان، گروه های هنری سالمندان و بازنشستگان) در یک مدار مشترک قرار می‌گیرند تا بهزیستی را در ارتقای سطح رفاه و فرهنگ سالمندی یاری رسانند.

