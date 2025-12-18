تداوم درخشش تیم هندبال آذربایجان شرقی در روز سوم لیگ آیندگان
تیمهای هندبال دختران و پسران آذربایجان شرقی در روز سوم دور برگشت لیگ آیندگان با ارائه نمایشهایی یکطرفه و مقتدرانه روند موفق خود در این رقابتها را ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در روز سوم دور برگشت لیگ آیندگان گروه D دختران به میزبانی سنندج، تیم خودروسازی اِسنا آذربایجان شرقی با نمایشی کاملاً برتر تیم یاسام کردستان را با نتیجه قاطع ۴۰ بر ۱۶ شکست داد بردی پرگل که نشاندهنده آمادگی فنی بالا، انسجام تیمی و برتری تاکتیکی نماینده استان بود.
همچنین در رقابتهای گروه F پسران که در سلماس جریان دارد تیم مقاومت شهرداری تبریز موفق شد با نتیجه ۲۲ بر ۱۷ از سد تیم نویان کرمانشاه عبور کند و یک پیروزی مهم دیگر را در کارنامه خود ثبت کند.
این نتایج در حالی رقم خورد که هر دو نماینده آذربایجان شرقی پیش از این صعود خود به مرحله بعدی رقابتها را قطعی کرده بودند و اکنون با تداوم پیروزیها قدرت و ثبات خود را به عنوان مدعیان جدی لیگ آیندگان به رخ کشیدند.