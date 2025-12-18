در روز سوم دور برگشت لیگ آیندگان گروه D دختران به میزبانی سنندج، تیم خودروسازی اِسنا آذربایجان شرقی با نمایشی کاملاً برتر تیم یاسام کردستان را با نتیجه قاطع ۴۰ بر ۱۶ شکست داد بردی پرگل که نشان‌دهنده آمادگی فنی بالا، انسجام تیمی و برتری تاکتیکی نماینده استان بود.