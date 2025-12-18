دبیر شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت:در تبریز و آذربایجان شرقی همنشینی همه مولفه‌های تمدنی را باهم داریم و این ویژگی تبریز را به موجودیتی تبدیل کرده که قرار است باعث نزدیکی همه ایرانیان شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،روزبه کردونی در نخستین نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت:اشتراک‌گذاری دانش و تجربه فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری با سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، ایجاد فضای گفتگو، وفاق و همدلی بین کنشگران و هماهنگی سیاست‌های ملی و منطقه‌ای ضروری است.

وی افزود:شورای راهبردی یاریگر ما برای سیاست‌گذاری کارآمد است و به عنوان اتاق فکر عالی‌ترین سطح مشورت‌دهی به تصمیم‌گیران محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای راهبردی یک شورای نمایشی نیست افزود: امیدواریم در استان آذربایجان شرقی با وجود استاندار فهیم و توسعه‌گرا تجربه‌ای موفق از تشکیل این شورا داشته باشیم.

کردونی تاکید کرد:در تبریز و آذربایجان شرقی همنشینی همه مولفه‌های تمدنی را باهم داریم و این ویژگی تبریز را به موجودیتی تبدیل کرده که قرار است باعث نزدیکی همه ایرانیان شود.