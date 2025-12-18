وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای به تحولات ونزوئلا و اقدامات بی‌ثبات کننده آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ در بیانیه دستگاه سیاست خارجی روسیه آمده است: وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه تشدید مستمر و هدفمند تنش‌ها پیرامون کشور دوست، ونزوئلا را مورد توجه قرار می‌دهد، به‌ویژه، ماهیت یک‌جانبه تصمیماتی که تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی ایجاد می‌کند، موجب نگرانی جدی است.

انتظار می‌رود دولت دونالد ترامپ که به رویکردی عقلانی و عمل‌گرایانه شناخته می‌شود، از ارتکاب خطایی سرنوشت‌ساز خودداری کرده و مانع از تشدید وضعیتی شود که می‌تواند پیامد‌هایی غیرقابل پیش‌بینی برای سراسر نیم‌کره غربی به همراه داشته باشد.

ما بر ضرورت پرهیز از گرفتار شدن در چارچوب‌های محدودکننده ایدئولوژیک که درک تحولات جاری را مخدوش می‌سازد، تأکید می‌کنیم. در این زمینه، سخنان سیمون بولیوار چهره برجسته آمریکای لاتین، همچنان واجد اهمیت است:

«هر ملت حق دارد خود حاکمانش را انتخاب کند و سایر کشور‌ها باید به این انتخاب احترام بگذارند.»

فدراسیون روسیه به‌طور مستمر از عادی‌سازی گفت‌و‌گو میان واشنگتن و کاراکاس حمایت می‌کند و بر این باور است که اتخاذ گام‌هایی در جهت کاهش تنش‌ها و یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات و اختلافات موجود، در چارچوبی سازنده و با احترام به اصول و هنجار‌های حقوق بین‌الملل، ضروری است.

بر این اساس، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب باید به‌عنوان منطقه‌ای صلح‌آمیز باقی بمانند که توسعه‌ای باثبات و مستقل را برای کشور‌های منطقه تضمین کند.

فدراسیون روسیه همبستگی خود را با ملت ونزوئلا در مواجهه با آزمون‌های پیش‌رو اعلام کرده و حمایت خود را از مسیر اتخاذ شده از سوی دولت نیکلاس مادورو که معطوف به دفاع از منافع ملی و حاکمیت این کشور است، مورد تأکید قرار می‌دهد.