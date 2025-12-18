استاندار آذربایجان‌ غربی از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی شهرک صنعتی بوکان تا دهه فجر خبر داد و تأکید کرد این طرح زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در جلسه بررسی مشکلات بخش سیمینه بوکان با اشاره به اقدامات گسترده استان در حوزه راه و آسفالت، گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، پروژه‌های راه‌سازی و آسفالت در سال جاری به اندازه چندین سال گذشته اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان دارد.

وی تکمیل محور‌های ارتباطی سیمینه – مهاباد و بوکان – سردشت را ضروری دانست و افزود: این مسیر‌ها با توجه به اهمیت اقتصادی و ارتباطی، باید هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر فعال‌سازی تجارت مرزی تأکید کرد و آن را فرصتی مناسب برای درآمدزایی و رونق اقتصادی دانست. رحمانی افزود: شهرستان بوکان می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح از ظرفیت تجارت مرزی برای توسعه پایدار بهره‌مند شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بالای بوکان، از برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی شهرک صنعتی بوکان تا دهه فجر خبر داد و تأکید کرد: توسعه این شهرستان نیازمند جذب سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و کاهش اتکا به بودجه دولتی است.