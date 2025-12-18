هفته پنجم سومین دوره لیگ واترپلو جوانان و لیگ برتر کشور با برگزاری چهار دیدار در شهر‌های امیدیه و گچساران پیگیری شد.

هفته پنجم لیگ‌های واترپلو جوانان و برتر کشور؛ صدرنشینی نفت و گاز امیدیه و دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم سومین دوره لیگ واترپلو جوانان کشور در شهر‌های امیدیه و گچساران برگزار شد.

در یکی از دیدارها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد با نتیجه ۱۷ بر ۱۲ تیم نفت و گاز امیدیه را شکست دهد.

طا‌ها سمائی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

در دیگر مسابقه این هفته، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۲۲ بر ۲ مقابل نفت و گاز گچساران به پیروزی رسید و ارسا میرکریمی از پالایش نفت آبادان عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کرد.

همچنین هفته پنجم سی‌وپنجمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور با برگزاری دو دیدار دنبال شد.

در گچساران، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۲۰ بر ۶ برابر نفت و گاز گچساران به برتری دست یافت و فربد صبوری از تیم پالایش نفت آبادان به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد.

در دیگر دیدار لیگ برتر، تیم‌های نفت و گاز امیدیه و دانشگاه آزاد اسلامی در پایان وقت قانونی به تساوی ۹ بر ۹ رضایت دادند.

این دیدار در ضربات پنالتی ۱۵ بر ۱۴ به سود نفت و گاز امیدیه پایان رسید.

حسین لاله‌سیاه از تیم نفت و گاز امیدیه به عنوان بهترین بازیکن این مسابقه انتخاب شد.

در جدول رده‌بندی لیگ برتر بزرگسالان، تیم نفت و گاز امیدیه با کسب ۱۲ امتیاز در صدر قرار دارد.

در لیگ واترپلو جوانان نیز تیم دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۲ امتیاز صدرنشین رقابت‌هاست.