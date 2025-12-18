به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت بهداشت، متن این حکم به شرح زیر است:

سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز عضو محترم هیئت علمی دانشگاه با سلام

خدمت به مردم عزیز کشورمان فرصت و نعمت مغتنمی است که خداوند منان به بندگان خدوم خویش ارزانی داشته است. این فرصت در حوزه سلامت ارزش مضاعفی دارد که نتیجه آن کاهش آلام مردم و ارتقای سلامت جامعه است.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این ابلاغ به سمت «معاون آموزشی» منصوب می‌شوید تا نسبت به انجام اموری که به شما محول می‌شود با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی اقدام نمایید.

انتظار می‌رود با توجه به اهمیت تحقق شعارهای رئیس جمهور محترم در جهت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام سلامت و اهداف برنامه هفتم پیشرفت و ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان داخل و خارج وزارت اهتمام لازم را در اجرای وظایف محوله به عمل آورید امیدوارم با توکل به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.

طاهره چنگیز دارای سوابق علمی و مدیریتی برجسته‌ای در حوزه آموزش پزشکی است:

فارغ‌التحصیل رشته پزشکی (۱۳۶۸)

Ph.D فارماکولوژی (۱۳۷۴)

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی (۱۳۸۲)

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

معاون آموزشی اصفهان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سردبیر مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت

دبیر کمیسیون اعتباربخشی وزارت بهداشت

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

مشاور مرکز ملی تحقیقات آموزش پزشکی است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند