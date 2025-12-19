به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت در بندرخمیر، ۲۰۰ و دو دهم، لاوان ۱۹۴ و سه دهم، میناب ۱۸۷ و یک دهم، رودان ۱۸۳ و سه دهم، بندرعباس ۱۸۱ و شش دهم، بستک ۱۵۵ و یک دهم، پارسیان ۱۴۴ و شش دهم، جاسک ۱۳۶، بندرلنگه ۱۳۸ و نه دهم، حاجی آباد ۹۶ و شش دهم میلیمتر باران باریده است.

حمزه نژاد افزود: از امروز موج قوی بارشی سوم تا صبح شنبه ۲۹ آذر، در جنوب کشور و هرمزگان فعال است و ناپایداری شدید جوی و دریایی ادامه دارد.