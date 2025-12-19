رئیس پلیس راه راهور فراجا، در تازه‌ترین گزارش وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور، آخرین اطلاعات مربوط به شرایط تردد، وضعیت جوی و محور‌های مسدود را اعلام کرد.

سردار احمد کرمی اسد گفت: بر اساس پایش‌های انجام‌شده در روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴، هم‌اکنون تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در ادامه با اشاره به وضعیت جوی سایر محور‌های کشور افزود: در حال حاضر بارش برف و باران در برخی از محور‌های استان‌های فارس، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و یزد گزارش شده است. همچنین بارش باران در برخی از محور‌های استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان جریان دارد که رانندگان لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات ایمنی و زمستانی را همراه داشته باشند.

سردار کرمی اسد با اشاره به محور‌های مسدود شریانی کشور ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، محور‌های بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان، بندر خمیر – بندر لنگه و بالعکس (حدفاصل پل دژگان تا پلیس‌راه بندر لنگه) تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

وی از انسداد چند محور غیرشریانی نیز خبر داد و افزود: محور‌های دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعه‌گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین و میاندشت در زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشت‌بندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، جناح – کمشک، محور یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، فاریاب – زیارتعلی (محدوده آبنمای فاریاب) نیز به دلیل شرایط جوی و ایمنی مسدود اعلام شده‌اند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر ضرورت توجه رانندگان به هشدار‌های پلیس، از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تأمین ایمنی تردد‌های جاده‌ای همراهی کنند.