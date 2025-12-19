پخش زنده
امروز: -
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴، غرب و جنوب ایران شاهد رخدادهای بارشی قابلتوجهی بودند که از نظر شدت، گستره و تمرکز زمانی، بارشها در این مناطق واجد ویژگیهای سامانههای بارشی کمسابقه محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برساس تحلیل مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴، غرب و جنوب ایران شاهد رخدادهای بارشی قابلتوجهی بودند که از نظر شدت، گستره و تمرکز زمانی، بارشها در غرب ایران و شرق کشور عراق و جنوب ایران واجد ویژگیهای سامانه های بارشی کمسابقه محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، در هفته گذشته نوار غربی ایران با بارشهای کمسابقه مواجه شد و همزمان در شرق کشور عراق نیز شدت بارندگیها به حدی رسید که در شماری از ایستگاهها بیش از ۲۰۰ میلیمتر و در برخی مناطق بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر بارش ثبت شد.
دادههای ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی و ایستگاههای بارانسنجی وابسته به وزارت نیرو حاکی از ثبت بیشینه بارش ۲۴ ساعته در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذر در استانهای جنوبی کشور از جمله هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر است.
در استان هرمزگان، ایستگاههای رودان، خنسرخ، مهرگان، جهرم، حاجیآباد و گچین طی یک شبانهروز بین ۱۳۴ تا ۱۴۲ میلیمتر بارندگی را ثبت کردند؛ مقادیری که در مقایسه با میانگینهای بلندمدت منطقه، نشاندهنده وقوع بارشی شدید در مدتزمانی کوتاه بوده و در برخی مناطق به رواناب سطحی، آبگرفتگی و اختلال در زیرساختهای محلی انجامیده است.
نقشه تجمعی بارش کشور در این بازه زمانی نشان میدهد بیشترین میزان بارندگی در نوار جنوبی، بهویژه جنوب و جنوبغرب کشور متمرکز بوده و بخشهایی از استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر در طبقات بالای بارش، معادل ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیمتر، قرار گرفتهاند.
به گفته کارشناسان، این رخداد از منظر اقلیمی نیز حائز اهمیت است؛ چراکه وقوع چنین بارشهایی در ماه آذر و پس از یک دوره خشکسالی طولانی، میتواند نشانهای از تغییر در الگوهای گردش جو و تقویت سامانههای مدیترانهای همراه با اثرگذاری نوسانات دورپیوندی نظیر mjo باشد.