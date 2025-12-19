پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: به دنبال فعالیت سامانه بارشی برق شش هزار مشترک برق در استان قطع شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ حمید ساعدپناه در ارتباط با بخش ویژه خبری مرکز خلیج فارس افزود: هم اکنون برق شهر بندرعباس و شهرستانهای رودان، میناب، جاسک و سیریک قطع است.
وی گفت: با همکاری نیروهای شرکت توزیع به محض مساعد شدن شرایط آب و هوایی عیبهای خطوط را برطرف و برق را وصل میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: با ورود موج سوم بارشها از غرب استان دیشب برق در شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه و بستک قطع شد که با همکاری نیروهای توزیع برق این مشکل برطرف و برق این مناطق وصل شد.
ساعدپناه گفت: هم اکنون ۱۷۰ گروه شرکت توزیع برق در حال رفع اشکال خطوط هستند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خاموشی به سامانه ۱۲۱ و یا برق من اطلاع دهند.