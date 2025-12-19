پخش زنده
امام جمعه خوی گفت: در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، قوای سهگانه باید با رویکردی جهادی، ریشههای گرانی بهویژه در کالاهای اساسی را شناسایی و برطرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماز جمعه این هفته شهرستان خوی به امامت حجتالاسلام حجت قاسمخانی در مصلای امام خمینی ره برگزار شد.
حجتالاسلام قاسمخانی در خطبههای این هفته با اشاره به فرارسیدن ولادت امام محمد باقر علیه السلام، مهمترین رسالت آن حضرت را روشنگری و بازگرداندن افکار عمومی به مسیر حق دانست و گفت: یکی از شگردهای همیشگی طاغوتها در طول تاریخ، تحریف واقعیتها از طریق جنگ روانی و رسانهای است؛ روشی که امروز نیز از سوی جبهه استکبار علیه جمهوری اسلامی دنبال میشود. وی تولید آمارهای دروغ، سیاهنمایی، ایجاد ترس و القای ناامیدی را از ابزارهای این جنگ دانست و بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر این فضاسازیها تأکید کرد.
امام جمعه خوی با نقل روایتی از امام باقر علیه السلام، جنگ با امیرالمؤمنین علیه السلام را از سر آگاهی و بصیرت، جنایتی بزرگتر از دشمنی جاهلانه با پیامبر اسلام دانست و به تبیین حقانیت مواضع و اقدامات امیرالمؤمنین در مقابله با جریانهای منحرف پرداخت.
وی در بخش دیگری از خطبه، با اشاره به سالروز شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام، به نقش آن حضرت در تکمیل تشکیلات پنهان و شبکه وکالت شیعه اشاره کرد و گفت: ائمه اطهار با ایجاد سازماندهی مخفی، جامعه شیعه را برای مقابله با طاغوت و پذیرش حاکمیت الهی آماده کردند.
حجتالاسلام قاسمخانی نفی طاغوت و ایستادگی در برابر استکبار را از سیره روشن امام هادی علیه السلام برشمرد و حضور پرشور مردم در آیین عزاداری این امام همام را خواستار شد.
خطیب جمعه خوی همچنین با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه دفاعی و امنیتی، نمونهای از تثبیت حاکمیت ایران بر منافع ملی در خلیج فارس را بیان کرد و گفت ملت ایران در برابر زیادهخواهی دشمنان هرگز کوتاه نیامده و پاسخ قاطع داده است، هرچند همه این اقدامات رسانهای نشده باشد.
وی در بخش پایانی خطبه، با اشاره به مشکلات معیشتی و افزایش قیمتها، ضمن قدردانی از تلاشهای دولت در حوزههای انرژی، آموزش، حمایت معیشتی و مدیریت منابع، ضعف در نظارت بر بازار و برخورد با بیانضباطیهای اقتصادی را از چالشهای جدی دانست.
امام جمعه خوی تأکید کرد: در شرایط جنگ تمامعیار اقتصادی، قوای سهگانه باید با رویکردی جهادی، ریشههای گرانی بهویژه در کالاهای اساسی را شناسایی و برطرف کنند.
حجتالاسلام قاسمخانی با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب درباره پرهیز از اسراف، صرفهجویی در مصرف نان، انرژی و اقلام خوراکی را یک وظیفه عمومی دانست و گفت: ملت ایران سرمایه اصلی مقاومت کشور است و مسئولان باید با خضوع در برابر عظمت این ملت، شبانهروز برای رفع دغدغههای معیشتی مردم تلاش کنند.