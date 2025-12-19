به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام جلالی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به فرارسیدن ماه رجب و با بیان اینکه رجب، ماه بزرگی است و خداوند در این ماه، حسنات را می‌افزاید و گناهان را می‌زداید، اظهار کرد: اول رجب سالروز ولادت امام باقر (ع) است و رسالت امروز نظام اسلامی نیز رسالت باقرالعلومی است.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه لقب باقرالعلومی امام پنجم (ع)، نماد شکافتن عمیق دانش و آشکارسازی حقیقت در یکی از تاریک‌ترین ادوار تاریخ اسلام است، افزود: تعبیر نبوی «یَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً» نشان می‌دهد که رسالت امام باقر (ع)، تبیین سطحی نبود، بلکه نفوذی ریشه‌ای و جامع در معارف دین برای مقابله با تحریف، جهل و فتنه بود و این رسالت مصداق کامل جهاد تبیین است.

وی با اشاره به اینکه دوران امامت امام باقر (ع) مقارن با اوج فتنه بنی‌امیه بود، گفت: زمانی که به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، اسلام واژگون شد و دین به‌جای معیار حق، ابزار توجیه ظلم شد؛ در چنین فضایی، امام باقر (ع) با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید که این تجربه تاریخی، شباهت معناداری با شرایط امروز جهان و زمانه انقلاب و نظام اسلامی دارد.

جلالی تصریح کرد: نظام سلطه جهانی با جنگ شناختی، تحریف روایت‌ها و مهندسی ادراک عمومی، همان مسیر اموی را در مقیاسی جهانی دنبال می‌کند و از این رو، جهاد تبیین امروز نیز صرفاً تولید محتوا یا پاسخ رسانه‌ای نیست، بلکه نیازمند رویکرد باقرالعلومی یعنی تعمیق ادراک‌ها، اصلاح زاویه دید جامعه و ایجاد بصیرت جمعی است.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه جوهره جهاد تبیین، آزادسازی واقعیت‌ها از اسارت روایت‌های کذب و تطبیق آن بر حقیقت‌ها است، اظهار کرد: همان‌گونه که مکتب امام باقر (ع) در دل فتنه اموی حقیقت را زنده کرد، انقلاب اسلامی نیز در تداوم همان مسیر، مأموریت دارد با تبیین عمیق، پوچی قدرت‌های طاغوتی آمریکایی و صهیونیستی را آشکار و زمینه غلبه حقیقت را فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه بیانات رهبر معظم انقلاب در این زمینه، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که جبهه انقلاب و کارگزاران مقاومت، باید وضع دشمن را بشناسند، آرایش خودشان را بر طبق این نظم و مقصود دشمن قرار بدهد، ما در مسائل نظامی، آرایش صفوفمان بستگی دارد به هدف دشمن؛ وقتی می‌بینیم دشمن به یک نقطه‌ای می‌خواهد حمله کند، نوعی آرایش نظامی می‌گیریم که دشمن را ناکام کنیم؛ این کار در باب تبلیغات باید انجام بگیرد و آرایش تبلیغاتی بایستی به سمتی برود که دشمن درست همان سمت را هدف قرار داده، و آن عبارت است از معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی؛ دشمن اینها را هدف قرار داده؛ باید در مقابل اینها ایستاد.

جلالی در ادامه با اشاره به حادثه حمله تروریستی در جشن یهودیان در استرالیا، اظهار کرد: ما شاهد پروپاگاندای رسانه‌ای صهیونیست‌ها هستیم که به یکی از رویداد‌های قابل توجه در دنیا تبدیل شده است و این حادثه در زمانی رخ داد که رژیم صهیونی در یکی از بدترین موقعیت‌های سیاسی خود در سال‌های اخیر قرار داشت و جنگ غزه و جنگ ۱۲روزه علیه ایران، برخلاف وعده‌های دولت نتانیاهو، نه‌تنها به پیروزی قاطع منجر نشد، بلکه هزینه‌های اقتصادی سنگین، نارضایتی داخلی و تردید‌های جدی درباره توان بازدارندگی رژیم را به همراه آورد.

امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه ضربه اصلی به رژیم صهیونیستی نه در میدان جنگ، بلکه در عرصه دیپلماسی وارد شد، گفت: در سازمان ملل متحد، «بیانیه نیویورک» با حمایت ۱۴۲ کشور تصویب شد؛ بیانیه‌ای که خواستار پایان اشغالگری، شناسایی دولت فلسطین و حتی اعمال تحریم علیه شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی بود و نکته مهم این بود که کشور‌هایی مانند استرالیا، کانادا و بریتانیا که همواره جزو حامیان سنتی رژیم صهیونی محسوب می‌شدند نیز به این اجماع پیوستند.

وی تصریح کرد: در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی به‌شدت نیازمند یک «شوک سیاسی» بود؛ رخدادی که بتواند افکار عمومی غرب را از موضوع فلسطین منحرف کرده و دوباره رژیم را در جایگاه «قربانی» بنشاند.

جلالی افزود: نمونه‌های زیاد تاریخی داریم که اسرائیل از این‌گونه کهنه ترفند همیشه برای ترمیم چهره مخدوش خود استفاده کرده است و این هم یک دستاویز دیگر برای صهیونیسم شده و جالبی قضیه اینجاست با اینکه ثابت شده حمله‌کنندگان از سلفیان و داعشی هستند؛ اما رژیم اسرائیل ادعا می‌کند که کار ایران است.