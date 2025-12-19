پخش زنده
امروز: -
حجتالاسلام شجاعخانی به عنوان رییس ستاد نماز جمعه شهرستان خوی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تکریم و معارفه رییس ستاد نماز جمعه شهرستان خوی، دربینالصلاتین نماز جمعه و با حضور حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی، جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی و نمازگزاران برگزار شد.
در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای جواد طبقی در دوران مسئولیت درسنگر نمازجمعه، حجتالاسلام شجاعخانی به عنوان رییس جدید ستاد نماز جمعه شهرستان خوی معرفی شد.
امام جمعه شهرستان خوی در این مراسم با اشاره به نقش محوری ستاد نماز جمعه در ساماندهی امور فرهنگی و تقویت جایگاه نماز جمعه، بر ضرورت همافزایی، برنامهریزی هدفمند و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در ارتقای کارکردهای این پایگاه عبادی و اجتماعی تأکید کرد.
وی همچنین نماز جمعه را قرارگاه فرهنگی شهرستان دانست و استمرار فعالیتهای منسجم، انقلابی و اثرگذار را از مهمترین مأموریتهای ستاد نماز جمعه برشمرد.
در ادامه مراسم، با اهدای لوح سپاس از زحمات جواد طبقی تقدیر شد و حکم مسئولیت حجتالاسلام شجاعخانی به وی اعطا گردید تا فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کند.