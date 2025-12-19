پخش زنده
امروز: -
امام جمعه سردشت گفت: صله ارحام و سادهزیستی که از ارزشهای دینی و سنتهای اصیل جامعه ما بود، جای خود را به تجملگرایی داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک ۲۶ آذر، روز حملونقل، از زحمات رانندگان و تمامی فعالان حوزه حملونقل که نقش مهمی در پویایی اقتصاد و زندگی روزمره مردم دارند، قدردانی کرد.
ماموستا محمد واوی در ادامه خطبهها شب یلدا از منظر دین، جامعه و رسانه عنوان کرد و با اشاره به آغاز زودهنگام تبلیغات رسانهای برای فروش کالاها و محصولات، اظهار داشت: شب یلدا که در گذشته فرصتی برای عبادت، تفکر و همنشینیهای ساده و صمیمی بود، امروز برای بسیاری از مردم تا اذان صبح با گوشی به دست بودن و حضور مستمر در فضای مجازی سپری میشود.
امام جمعه با گلایه از کاهش صلهرحم و کمرنگ شدن دورهمیهای خانوادگی افزود: سادهزیستی که از ارزشهای دینی و سنتهای اصیل جامعه ما بود، جای خود را به تجملگرایی داده و بخش زیادی از معنویت این شب از بین رفته است.
ماموستا محمد واوی همچنین با انتقاد از انتشار تصاویر سفرههای پرزرقوبرق شب یلدا در فضای مجازی گفت: این رفتارها موجب ایجاد حسرت در دل بسیاری از کودکان و خانوادههای کمبرخوردار میشود و با روح همدلی و عدالت اجتماعی در تضاد است.
وی در پایان تأکید کرد: تبدیل زندگی شخصی افراد به نمایش در فضای مجازی و گسترش خودنمایی در اینترنت، آسیبهای فرهنگی و اجتماعی به همراه دارد و لازم است رسانهها و خانوادهها با رویکردی مسئولانهتر در حفظ ارزشهای دینی و اجتماعی نقشآفرینی کنند.