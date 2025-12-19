پخش زنده
امروز: -
نماینده ولی فقیه در استان، خواستار شناسایی و برخورد قاطع دستگاههای امنیتی و دولت؛ با مثلث شوم «عوامل نفوذی»، «مافیای اقتصادی» و «مدیران ناکارآمد» به عنوان مسببان اصلی گرانیهای اخیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلاموالمسلمین الهنور کریمیتبار در خطبههای این هفته نماز جمعه ایلام در مصلای بزرگ امام خمینی این شهر به دغدغههای معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: امروز تورم و گرانی لجامگسیختهای در جامعه وجود دارد که فشار سنگینی بر دوش مردم وارد کرده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانی افسارگسیخته اظهار کرد: امروز سفره مردم کوچک شده و انتظار معقول آنان این است که نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت نقش حاکمیت را ایفا کند و کنترل بازار و قیمتها را در دست بگیرند.
حجتالاسلام کریمیتبار همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ناامنسازی کشور گفت: تهاجم خرداد ۱۴۰۴ با برنامهریزی ۲۰ ساله دشمنان طراحی شده بود؛ اما با مدیریت رهبر انقلاب و قدرت نظام جمهوری اسلامی شکست خورد.
حجتالاسلام کریمیتبار تصریح کرد: دشمنان با ترفندهای تکراری تبلیغاتی به دنبال ایجاد ناامنی داخلی هستند و تلاش میکنند انسجام و وحدت ملت ایران را خدشهدار کنند.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچگاه دلسوز مردم ما نبودهاند و مشکلات کشور تنها با وحدت، همدلی و تلاش جهادی حل خواهد شد.
امام جمعه ایلام با اشاره به فرارسیدن ماه رجب تأکید کرد: این ماه فرصت طلایی برای معنویت و خودسازی است و ایام اعتکاف مورد استقبال نوجوانان و دانشجویان قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: ماه رجب مقدمهای برای ورود به ماه شعبان و ضیافت الهی در رمضان است و باید از این فرصت برای تقویت ارتباط با خداوند استفاده کرد.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار همچنین با اشاره به شب یلدا، ادامه داد: یلدا از رسوم ملی و فرهنگی ما است که موجب پیوند با خویشاوندان و ابراز محبت میشود و این حضور در کنار خانواده عبادت است؛ اما باید شادی خود را با نیازمندان جامعه هم تقسیم کنیم.