امام جمعه بندرعباس گفت: جوانان، دانشجویان، فعالان رسانه‌ای، فرهنگی و فضای مجازی باید با شبکه سازی علیه جنگ تبلیغاتی دشمن مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ آیت الله محمد عبادی زاده با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان در جمع مداحان افزود: یکی از ابزار‌های دشمنان علیه ملت ایران استفاده از رسانه و جنگ تبلیغاتی است.

وی گفت: امروز دشمنان به دنبال تسخیر ذهن و فکر مردم هستند و اراده آنان را هدف قرار داده‌اند.

امام جمعه بندرعباس با تبریک فرا رسیدن ماه رجب گفت: این ماه فرصتی مناسب برای استغفار است و باید با زدودن گناه‌ها از دل ها، برای ورود به ماه‌های شعبان و رمضان آماده شویم.

آیت الله عبادی زاده همچنین به برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعتکاف تاکید کرد.

وی افزود: گرفتن روزه در روز‌های اول ماه رجب، لیله الرغائب و بویژه ۲۷ رجب بسیار سفارش شده است.

امام جمعه بندرعباس همچنین با تسلیت شهادت امام هادی (ع) و تبریک ولادت امام باقر (ع) گفت: امام باقر (ع) علمدار جهاد تبیین علیه بنی عباس و بنی امیه و بنیانگذار نهضت علمی جهان اسلام است.