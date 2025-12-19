پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از رفتار ریاکارانه دولت آمریکا در «دلسوزی برای مردم ایران» انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به دنبال تداوم اقدامات خلاف قانون آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، پیامی به شرح زیر در حساب رسمی وزارت امور خارجه منتشر شد:
تجاوز نظامی به ایران و همدستی با یک رژیم نسلکش در کشتار شهروندان ایرانی، اعمال تحریمهای غیرقانونی و سوءاستفاده از امتیاز میزبانی سازمان ملل متحد، همگی از یک جنس هستند؛ و آن چیزی نیست جز بیاعتنایی آشکار رژیم آمریکا به اصول اخلاقی-انسانی، حقوق بینالملل و منشور ملل متحد.
تلاش وزارت خارجه آمریکا برای لاپوشانی این نقضها تحت عنوان منافقانهی «دلسوزی برای مردم ایران»، مزورانه و سخیف است. تحریمهای غیرقانونی علیه مردم ایران و محدودیتهای غیرقانونی علیه نمایندگانشان در سازمان ملل، مستقیماً حقوق بنیادین بشر و هنجارهای دیپلماتیک را نقض میکنند.
این رفتار نشاندهنده سوءاستفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل به مثابه ابزاری در سیاست خارجی قلدرمابانه برای ارعاب دولتهای عضو از طریق آزار نمایندگانشان است. رعایت تعهدات میزبانی سازمان ملل یک لطف نیست، بلکه تکلیفی حقوقی و الزامآور طبق معاهده مقر ۱۹۴۶ است.